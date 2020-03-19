Италия

Лацио отпустит полузащитника Сергея Милинковича-Савича лишь когда получит требуемую сумму.

Лацио продолжает требовать за Сергея Милинковича-Савича 120 миллионов евро — сообщает Football Italia.

Несмотря на то, что игра Сергея по сравнению с позапрошлым сезоном стала менее яркой, Лацио не спешит соглашаться с предложениями от Манчестер Юнайтед, Реала и ПСЖ и снижать цену.

Более того, некоторые итальянские источники утверждают, что очень непростой оппонент в переговорах на трансферном рынке, которым является президент Лацио Клаудио Лотито, готов еще более повысить цену на серба, особенно если "орлы" не смогут стать чемпионами в нынешнем сезоне.

25-летний полузащитник национальной сборной Сербии (15 матчей, 0 голов) выступал за Войводину (16 матчей во всех турнирах, 4 гола), Генк (24, 5) и Лацио (193, 36).

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