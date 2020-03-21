Италия

Португалец рассказал о ситуации в клубе во время карантина.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека рассказал, как проводит свободное время и как в клубе стараются поддерживать физическое состояние игроков.

"Была сложная неделя, итальянцы должны были оставаться дома из-за вируса. Я проводил время с семьей, выполнял упражнения и ел немного больше. Тренеры получили возможность проводить больше времени с семьей, поэтому я был с женой и ребенком.

Мы не знаем, когда вернемся. Ситуация сложная, поскольку нельзя сказать, когда возобновятся тренировки и снова начнутся чемпионаты. Мы проверяем физическое состояние игроков, у них есть индивидуальный план для дома, мы проверяет их вес и диету. Рома очень хорошо организована на всех уровнях", – приводит слова Фонсеки сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

На данный момент Рома занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего Ювентуса на 18 очков.

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