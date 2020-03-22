Италия

Испанец не может согласовать условия нового соглашения с "адзурри".

Нападающий Хосе Кальехон не может согласовать условия нового контракта с Наполи и, скорее всего, покинет клуб свободным агентом.

"Президент Аурелио Де Лаурентис всегда хотел продлить контракт с Хосе, но на данный момент у нас нет договоренности.

Мы благодарны за проявленный интерес. У нас две разных позиции, но никогда не было конфликта", – приводит слова агента игрока Гарсии Килона портал Football Italia.

Действующий контракт Кальехона с Наполи истекает в июне этого года.

Ранее сообщалось, что интерес к Кальехону проявляет Эвертон.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.