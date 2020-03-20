Италия

Неаполитанцы летом хотят подписать итальянского полузащитника.

Наполи летом попытается подписать полузащитника Фиорентины Гаэтано Кастровилли, сообщает Gazzetta dello Sport.

22-летний футболист буквально за год зарекомендовал себя в стане "фиалок" и уже привлек интерес больших клубов.

В этом сезоне Гаэтано Кастровилли провел 26 поединков, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

Напомним, что неаполитанцы также рассматривают кандидатуру Корентина Толиссо из Баварии.