Неаполитанцы летом хотят подписать итальянского полузащитника.
Гаэтано Кастровилли, фото getty images
20 марта 2020, 18:39
Наполи летом попытается подписать полузащитника Фиорентины Гаэтано Кастровилли, сообщает Gazzetta dello Sport.
22-летний футболист буквально за год зарекомендовал себя в стане "фиалок" и уже привлек интерес больших клубов.
В этом сезоне Гаэтано Кастровилли провел 26 поединков, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.
Напомним, что неаполитанцы также рассматривают кандидатуру Корентина Толиссо из Баварии.