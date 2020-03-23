Италия

Нынешний тренер Милана Стефано Пьоли полностью устраивает вингера "дьяволов" Саму Кастильехо.

Вернувшийся в "основу" Милана при Стефано Пьоли Саму Кастильехо хочет и дальше продолжать работу под руководством нынешнего наставника.

"Заслуга Стефано Пьоли не только в том, что он чаще выпускает меня на поле, а и в том, что я прибавил, как игрок, под его руководством, – цитирует испанца Football Italia. – Надеюсь, что он продолжит работу в Милане, и в будущем мы вместе добьемся успеха".

"Уже не могу дождаться матчей на переполненном Сан-Сиро! Но сначала надо одолеть коронавирус. Я решил остаться в Италии, чтобы не подвергать возможному риску членов своей семьи. С моей семьей сейчас все хорошо, и все мы надеемся на скорое воссоединение".

25-летний вингер выступал за Малагу (39 матчей во всех турнирах, 1 гол), Вильярреал (127, 11) и Милан (59, 5).

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