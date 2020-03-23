Италия

Хавбек может продолжить карьеру в другой итальянской команде.

Руководство Фиорентины в будущее трансферное окно может приобрести у Аталанты полузащитника Руслана Малиновского, утверждает Calciomercato.

По данным источника, украинский футболист — это не основной вариант в центр поля для "фиалок". Главной целью клуба на межсезонье остается хавбек Милана Лукас Пакета, за которого готовы предложить 30 миллионов евро.

Отмечатся, что в случае неудачи с трансфером Пакеты, Фиорентина обратит внимание на Малиновского и на полузащитника Удинезе Родриго де Поля.

В текущем сезоне Руслан провел на поле 31 поединок во всех турнирах в футболке бергамасков, забив пять голов.

Ранее сообщалось, что руководство Аталанты запретило Малиновскому и другим игрокам команды общаться с прессой из-за пандемии коронавируса в Италии.