Италия

Тренировка в понедельник отменена.

Руководство Аталанты изменило решение начать тренировочный процесс с понедельника, 16 марта — сообщает Football Italia.

Главной причиной такого решения стала информация о том, кто именно заболел коронавирусом в Валенсии, которую Аталанта выбила из Лиги чемпионов.

Эсекьель Гарай, ставший первым футболистом Примеры, заразившимся коронавирусом, не играл в обоих матчах, а вот Эльяким Мангала сыграл в первом матче в Милане, а Хосе Гайа — в ответном на Месталье.

Ожидается, что и другие клубы, планировавшие начать тренироваться в понедельник, откажутся от этой авантюры.

В настоящий момент в Серии А заболели 11 футболистов: 7 в Сампдории, 3 в Фиорентине и 1 в Ювентусе.

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