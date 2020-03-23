Италия

Робин Кох может перебраться в Италию.

Как сообщает Calciomercato, руководство Наполи в летнее трансферное окно планирует приобрести у Фрайбурга защитника Робина Коха.

По данным источника, неполитанцы видят в немецком футболисте потенциальную замену Калиду Кулибали, который должен покинуть стан команды в межсезонье.

Отмечается, что "партенопеи" будет довольно легко приобрести Коха, так как его контракт завершается в 2021 году. В текущем сезоне Бундеслиги игрок провел 24 поединка, забив один гол.

Ране сообщалось, что основным претендентом на Кулибали на сегодняшний день остается ПСЖ.