Робин Кох может перебраться в Италию.
Робин Кох, getty images
23 марта 2020, 19:26
Как сообщает Calciomercato, руководство Наполи в летнее трансферное окно планирует приобрести у Фрайбурга защитника Робина Коха.
По данным источника, неполитанцы видят в немецком футболисте потенциальную замену Калиду Кулибали, который должен покинуть стан команды в межсезонье.
Отмечается, что "партенопеи" будет довольно легко приобрести Коха, так как его контракт завершается в 2021 году. В текущем сезоне Бундеслиги игрок провел 24 поединка, забив один гол.
Ране сообщалось, что основным претендентом на Кулибали на сегодняшний день остается ПСЖ.