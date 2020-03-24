Италия

Легендарный голкипер не собирается заканчивать с футболом.

Джанлуиджи Буффон согласился продлить контракт с Ювентусом до лета 2021 года, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

Текущее соглашение голкипера рассчитано до конца текущего сезона, но Буффон уверен, что по-прежнему может помочь команде и на поле, и в раздевалке.

42-летний вратарь провел 11 поединков в футболке Ювентуса в этом сезоне, пропустив девять голов и три матча отыграв на ноль.

Напомним, также соглашение с Ювентусом в ближайшее время должен продлить Джорджо Кьеллини.