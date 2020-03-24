Италия

Потенциальный владелец Ромы Дэн Фридкин не спешит завершать сделку, надеясь на то, что Джеймс Паллотта снизит свои требования.

Продажа Ромы, казавшаяся неминуемой в начале зимы, застопорилась буквально на финишной прямой — считает Gazzetta dello Sport.

Дэн Фридкин, практически согласовавший приобретение "волков" за 700 миллионов евро, в связи с ситуацией, сложившейся из-за пандемии COVID-19, и паралича итальянского и мирового футбола, считает, что теперь клуб не стоит таких денег и настаивает на скидке порядка 100 миллионов.

Кроме того, во время переговоров декабре, когда устанавливалась цена, Рома занимала четвертое место, и предполагалось, что Фридкину достанется от Джеймса Паллотты участник Лиги чемпионов. Сейчас же "джаллоросси" идут пятыми с минимальными шансами на то, чтобы вытеснить из Топ-4 Аталанту.

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