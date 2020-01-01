Италия

Потенциальный владелец Ромы Дэн Фридкин рассказал, зачем ему нужна Рома.

Ведущий переговоры с Джеймсом Паллоттой о приобретении Ромы Дэн Фридкин считает итальянский клуб прибыльным капиталовложением — сообщает Corriere dello Sport.

"Я полагаю, что бренд "Рома" может развиваться в мире и, соответственно, увеличивать прибыль, – сказал Фридкин. – Естественно, поскольку это спортивный клуб, надо сделать так, чтобы он мог выигрывать трофеи. Почему меня привлекла именно Рома? В Первую очередь, я влюбился в Рим с первого дня, как его увидел. Это уникальный город, в который полон жизнью и историей. И я хочу вместе с Ромой оставить след в спортивной истории Вечного города".

Состояние главы Friedkin Group оценивается примерно в 4,1 миллиарда долларов. Главный источник дохода — реализация автомобилей Toyota в странах Персидского залива.

Предполагается, что Фридкин выкупит у Паллотты его долю акций клуба (82,1%), а затем постарается заполучить акции мелких акционеров и стать единоличным владельцем Ромы.

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