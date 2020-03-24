Италия

Малийский экс-футболист поделился мнением о возможном уходе Поля Погба из Манчестер Юнайтед.

Бывший полузащитник Ювентуса, ПСЖ и Ливерпуля Мохаммед Сиссоко, завершивший карьеру в январе 2020 года, прокомментировал слухи о желании Поля Погба покинуть Манчестер Юнайтед предстоящим летом и вернуться в туринский клуб.

"Я знаю, что Зидан заинтересован в Погба и хочет видеть его в Реале, но сам Поль хотел бы вернуться в Ювентус. В данной ситуации все зависит не только от Погба, но и от Манчестер Юнайтед. У него есть контракт до 2021 года с английским клубом".

"На мой взгляд, Погба должен найти команду, которая заставит его чувствовать себя важным, чтобы снова выйти на топ-уровень", — приводит слова Момо Сиссоко Europa Calcio.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед намерен активировать опцию о продлении контракта Погба.

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