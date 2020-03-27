"Нерадзурри" не имеют планов на австрийца.
Валентино Лазаро, getty images
27 марта 2020, 09:27
Руководство Интера надеется, что Ньюкасл воспользуется правом выкупа полузащитника Валентино Лазаро, которого они арендовали в январе, сообщает Tuttomercatoweb.
По данным источника, стоимость австрийского футболиста для "сорок" составит 22 миллиона фунтов, и тренерский штаб англичан склоняется к тому, чтобы заплатить итальянцам эту сумму.
Отмечается, что "нерадзурри" будут рады избавиться от Лазаро, так как у менеджера команды Антонио Конте нет никаких планов на игрока. Ранее сообщалось, что Интер и вовсе намерен продать всех футболистов, которые сейчас находятся в аренде.
Также сам вингер заявил, что видит свое будущее в составе миланцев, несмотря на скорую аренду.