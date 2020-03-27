Италия

"Нерадзурри" не заинтересованы в возвращении бразильского полузащитника.

Интер не обсуждал с Барселоной переход Филиппе Коутиньо, поскольку нуждается в футболистах другого плана, сообщает Calciomercato.

Ранее испанские СМИ утверждали, что бразилец может перебраться в миланский клуб в рамках трансфера нападающего Лаутаро Мартинеса в Барселону.

Интер же готов расстаться с Лаутаро только если Барселона выплатит клаусулу игрока – 111 млн евро.

Коутиньо в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за Баварию. На его счету восемь голов и шесть ассистов в 22 играх Бундеслиги.