Италия

"Нерадзурри" готовы отпустить аргентинца только за 111 миллионов евро.

Нападающий Интера Лаутаро Мартинес является главной целью Барселоны на летнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Николо Скира.

По информации источника, "сине-гранатовые" по-прежнему намерены усилить линию атаки путем осуществления трансфера 22-летнего аргентинца.

Каталонский клуб уже сделал первую попытку подписания Лаутаро, предложив Интеру 70 миллионов евро, Артуро Видаля и Нельсона Семеду, однако "нерадзурри" ответили отказом.

Руководство Интера не намерено расставаться с Мартинесом, что ранее подтвердил вице-президент клуба Хавьер Дзанетти, поэтому готово его отпустить только при условии активации пункта об обязательном выкупе аргентинца.

Таким образом, Барселона будет вынуждена заплатить Интеру 111 миллионов евро, чтобы оформить трансфер Лаутаро Мартинеса. К слову, зарплата футболиста в случае переезда в Испанию составит 10 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что Барселона переживает, что не сможет подписать Неймара и Мартинеса из-за коронавируса.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.