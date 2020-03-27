Италия

Бельгиец летом может стать игроком "нерадзурри".

Руководство Интера активно наблюдает за ситуацией вокруг контракта защитника Тоттенхэма Яна Вертонгена, сообщает Calciomercato.

Напомним, действующее соглашение бельгийского футболиста в составе "шпор" истекает будущим летом, и стороны находятся в процессе обсуждения новой сделки.

По данным источника, "нерадзурри" готовы предложить игроку контракт, пригласив его в команду в качестве свободного агента. Ранее отмечалось, что Тоттенхэм хотел бы сохранить в своих рядах 32-летнего защитника, который забил 13 голов в 311 играх за клуб.

Также сам Вертонген высказал свое мнение о ситуации с договором, заявив, что рассматривает разные варианты.