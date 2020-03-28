Италия

Футболисты в Серии А могут финансово пострадать из-за кризиса.

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина в очередной раз подтвердил желание доиграть сезон, а также поведал о вопросе с зарплатами игроков.

"Основная цель — возобновить сезон. Мы обрисовали в общих чертах сценарий, который предусматривает возобновление чемпионата, потому что я считаю, что это правильно".

"Мы обязаны осуществить эту гипотезу. Мы также работаем над альтернативными вариантами, чтобы дать конкретные ответы нашим клубам и болельщикам"

"Зарплаты? Было запущено несколько инициатив, и мы пытаемся найти посредничество между различными позициями в этом вопросе. Мы сообщим наш план о зарплатах к понедельнику", — цитирует Гравину ANSA.

Ранее сообщалось, что отказаться от своих заработных плат на период карантина согласны футболисты в клубах английской Премьер-лиги.