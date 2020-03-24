Италия

По подсчетам руководства лиги, общие потери клубов высшего дивизиона Италии составят 720 миллионов евро.

Руководство Серии А при поддержке президента Федерации футбола Италии Габриэле Гравины обратилось к министру спорта Винченцо Спадафоре с просьбой помочь футбольным клубам преодолеть кризис, связанный с остановкой футбольных турниров — сообщает Football Italia.

В качестве факторов поддержки предлагается отменить запрет на рекламу профессиональными командами букмекерских фирм, введенный в прошлом году, облегчить бюрократические процедуры, связанные со строительством новых объектов и реконструкцией стадионов, и разрешить изменить принципы продажи прав на телетрансляции.

По подсчетам футбольных чиновников, суммарные потери 20-ти клубов Серии А составят 720 миллионов евро в случае полной остановки чемпионата (невыплаты за телетрансляции, прибыль от домашних матчей и прочие потерянные источники доходов).

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