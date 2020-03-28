Италия

Защитник в будущем может оказаться в Серии А.

Защитник Монако Бенжамин Хенрихс в будущее трансферное окно может стать игроком Интера, сообщает Calciomercato.

По данным источника, "нерадзурри" наблюдают за немецким футболистом уже много лет, и в 2018 году проиграли конкуренцию за фулбэка "монегаскам".

Отмечается, что главный тренер команды Антонио Конте планирует укрепить левый фланг обороны, и Хенрихс остается оптимальной кандидатурой.

Ранее директор Интера Беппе Маротта спрогнозировал изменения на трансферном рынке на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса.