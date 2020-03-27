Италия

Директор Интера Беппе Маротта спрогнозировал изменения на трансферном рынке в связи с пандемией коронавируса.

По мнению Маротты, одним из последствий пандемии коронавируса станут финансовые сложности многих клубов, поэтому изменится подход к сделкам на трансферном рынке.

"В связи с остановкой футбольных турниров, которая повлечет финансовые потери, положение клубов станет не таким уверенным, – цитирует директора Интера Football Italia. – Цены на игроков снизятся, и значительно возрастет количество обменов футболистами».

Ранее сообщалось, что сезон-2019/20 в Италии хотят доиграть за май и июнь, но этот сценарий рассматривается как слишком оптимистичный.

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