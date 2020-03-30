Италия

Хавбек рассказал о своих планах на будущее.

Полузащитник Фиорентины Гаэтано Кастровилли поведал о своей работе в условиях карантина, а также рассказал о планах на будущее.

"Мы должны следовать правилам и пройти этот период как можно скорее. Мне все еще нужно проделать большую работу, ведь быть призванным в сборную — это прекрасно".

"У меня будет еще один год опыта до Евро. Я надеюсь улучшить навыки и работать над своими слабостями", — сказал Кастровилли Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что молодой футболист "фиалок" уже привлек внимание Наполи.

В этом сезоне Гаэтано Кастровилли провел 26 поединков, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.