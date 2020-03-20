Украина

Агент футболиста рассказал о тонкостях трансфера вингера в стан дончан.

Тете перебрался в Шахтер зимой прошлого года и уже близок к тому, чтобы считаться игроком основного состава. Агент футболиста рассказал, как стремительно прошел переговорный процесс между Гремио и "горняками".

"Спортинг Л связался с президентом и предложил 17 миллионов бразильских реалов (чуть больше 3 миллионов евро). Я узнал об этом, пошел к руководству клуба и сказал, что он стоит намного больше. Уже через 10 дней я имел предложение на 10 миллионов евро, но президент сказал, что между Гремио и Шахтером все улажено.

Потом я узнал, что его продали из-за того, чтобы выплачивать зарплату Диего Тарделли, который зарабатывал полтора миллиона в месяц, хотя изначально хотели сохранить в клубе", — приводит слова агента Тете Gauchazh.

Напомним, что Тете обошелся чемпиону Украины в 15 миллионов евро.