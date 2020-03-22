У португальца не выявили проблем со здоровьем.
Криштиану Роналду, Getty Images
22 марта 2020, 22:00
Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду прошел тест на наличие в организме вируса COVID-19, информирует издание A Bola.
Результаты теста португальского форварда оказались отрицательными. Футболист продолжит находиться в условиях самоизоляции на острове Мадейра.
Читатйе также: COVID-19 уже собрал "команду" из 33-х футболистов
Ранее сообщалось,что Ювентус предложит Роналду новый двухлетний контракт.
В текущем сезоне 35-летний игрок провел 32 поединка в футболке "бьянконери", забив 25 голов и совершив 4 ассиста.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.