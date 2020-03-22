Италия

У португальца не выявили проблем со здоровьем.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду прошел тест на наличие в организме вируса COVID-19, информирует издание A Bola.

Результаты теста португальского форварда оказались отрицательными. Футболист продолжит находиться в условиях самоизоляции на острове Мадейра.

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Ранее сообщалось,что Ювентус предложит Роналду новый двухлетний контракт.

В текущем сезоне 35-летний игрок провел 32 поединка в футболке "бьянконери", забив 25 голов и совершив 4 ассиста.

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