Португалия

Звездный португалец также взял на себя финансирование трех отделений интенсивной терапии.

Нападающий туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду присоединился к борьбе с пандемией коронавируса, которая распространилась по всей Европе.

Как сообщает Daily Mail, 35-летний португалец вместе со своим агентом Жорже Мендешем сделали пожертвование больницам в Лиссабоне и Порту на общую сумму 1 миллион фунтов (около 1,1 миллиона евро).

Данные средства пойду на приобретение кроватей, мониторов, вентиляторов, инфузиционных насосов и прочего медицинского оборудования в больницы.

Стоит отметить, что, помимо благотворительного взноса, Роналду и Мендеш продолжат финансировать три отделения интенсивной терапии для пациентов, страдающих от COVID-19.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что Роналду переоборудует свои гостиницы в Португалии под больницы, однако позже выяснилось, что эта новость является фейком.

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