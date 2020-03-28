Италия

Игроки чемпиона Италии готовы помочь клубу пережить кризис, связанный с пандемией и остановкой футбольных турниров.

Президент Ювентуса Андреа Аньелли и исполнительный директор клуба Фабио Паратичи предложили игрокам "старой синьоры" обсудить снижение зарплат на время паузы в турнирах и встретили полное понимание c их стороны — сообщает Tuttosport.

Руководители клуба поговорили по телефону с капитаном команды Джорджо Кьеллини, а затем тот обсудил этот вопрос с "сенаторами" – Джанлуиджи Буффоном, Леонардо Бонуччи и Криштиану Роналду. Все лидеры "бьянконери" в принципе поддержали идею, и теперь она будет обсуждена с остальными игроками.

Как сообщает издание, на сколько планируется снизить зарплату футболистам пока неизвестно, поскольку у клуба есть несколько вариантов, и конкретный "пакет предложений" еще не выбран.

Ранее сообщалось, что игроки Барселоны отказались от снижения зарплат.

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