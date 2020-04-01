Италия

Форвард в скором времени может переехать в Милан.

Как сообщает Calciomercato, Интер планирует как можно скорее договориться об условиях контракта с нападающим Наполи Дрисом Мертенсом.

Напомним, действующее соглашение бельгийского футболиста с "партенопеи" истекает в конце текущего сезона, и стороны все еще не пришли к новому договору.

В текущем сезоне нападающий провел 29 матчей за неаполитанцев, отметившись 12 голами и шестью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что за Мертенса готовы побороться ряд топ-клубов Европы, среди которых и мадридский Атлетико.