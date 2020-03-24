Мадридцы заинтересовались дуэтом из Наполи.
Дрис Мертенс, getty images
24 марта 2020, 15:24
Атлетико ближайшим трансферным окном готовится усилиться двумя игроками Наполи — Дрисом Мертенсом и Хосе Кальехоном, сообщает El Desmarque.
Все идет к тому, что и бельгиец, и испанец получат статус свободных агентов, а потому могут достаться Атлетико бесплатно.
Мертенс в этом сезоне провел 29 матчей, забив 12 голов и сделав шесть ассистов. На счету Кальехона, в свою очередь, два гола и девять результативных передач в 32 поединках.
Напомним, что Анчелотти намерен переманить двух игроков Наполи в Эвертон.