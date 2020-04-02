Италия

Туринцы подписали новое соглашение с хорватом.

Нападающий Марко Пьяца продлил соглашение с Ювентусом, информирует издание Gazzetta dello Sport.

Хорватский вингер подписал новый контракт со "старой синьорой" до июня 2023 года. Предыдущий договор футболиста с туринским клубом истекал этим летом.

В январе Пьяца перешел в Андерлехт на правах аренды. В футболке "пурпурно-белых" 24-летний игрок успел провел 4 поединка и отличился одним голом.

Ранее сообщалось, что Ювентус также продлил соглашение с полузащитником Блезом Матюиди.

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