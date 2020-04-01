Агент аргентинца потребовал для своего клиента зарплату 12 млн евро за сезон.
Пауло Дибала, Getty Images
01 апреля 2020, 15:58
Руководство Ювентуса ведет переговоры с форвардом Пауло Дибалой о продлении контракта, который рассчитан до лета 2022 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, сторонам пока не удалось прийти к общему согласию касательно условий будущей сделки.
Туринский клуб готов повысить зарплату Дибале до 10 миллионов евро за сезон + бонусы, однако агент футболиста по-прежнему требует для своего клиента 12 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что Ювентус готов включить Пауло Дибалу или Миралема Пьянича в сделку по Полю Погба.
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