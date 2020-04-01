Италия

Агент аргентинца потребовал для своего клиента зарплату 12 млн евро за сезон.

Руководство Ювентуса ведет переговоры с форвардом Пауло Дибалой о продлении контракта, который рассчитан до лета 2022 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, сторонам пока не удалось прийти к общему согласию касательно условий будущей сделки.

Туринский клуб готов повысить зарплату Дибале до 10 миллионов евро за сезон + бонусы, однако агент футболиста по-прежнему требует для своего клиента 12 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что Ювентус готов включить Пауло Дибалу или Миралема Пьянича в сделку по Полю Погба.

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