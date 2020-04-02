Итальянский клуб следит за Филипом Мархвински.
Филип Мархвински, instagram.com/filipmarchwinski
02 апреля 2020, 14:26
Полузащитник Леха Филип Мархвински попал в сферу интересов Аталанты, сообщает портал Calciomercato.
Итальянский клуб следит за выступлениями юного хавбека и попытается подписать его летом. Руководство "богов" рассматривает поляка в качестве потенциальной замены Йосипу Иличичу.
В подписании 18-летнего игрока также заинтересован Интер.
Мархвински является воспитанником Леха, дебютировав в первой команде в декабре 2018-го. В текущем сезоне атакующий полузащитник провел 13 поединков в футболке "железнодорожников", отличившись тремя голами.
Ранее сообщалось, что Аталанта также заинтересована в подписании хавбека Шахтера Михаила Мудрика.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.