Клуб из Бергамо высоко ценит украинского полузащитника, хоть он и не является основным игроком.
Руслан Малиновский, Getty Images
02 апреля 2020, 16:07
Фиорентина желает подписать хавбека Аталанты Руслана Малиновского, но бергамаски не отпустят украинца за сумму, меньшую чем 25 млн евро, утверждает Goal со ссылкой на La Nazione.
Руслан перешел в Аталанту прошлым летом из Генка за примерно 15 млн евро. На данный момент он сыграл в 31 матче за "богиню" (в основе – 8), отметившись пятью голами и тремя ассистами.
Также Фиорентина рассматривает кандидатуры Родриго Де Пауля, за которого Удинезе попросит около 30 млн евро и Мараша Кумбулла (его верона оценивает в 20 млн).
После 26 туров чемпионата Фиорентина занимает лишь 13-е место в Серии А, однако в следующем сезоне новый владелец "фиалок" Рокко Комиссо хочет построить более конкурентоспособную команду.