Италия

Туринский клуб хочет летом подписать аргентинца.

Нападающий Мауро Икарди стал одной из главных трансферных целей Ювентуса на лето, сообщает портал Calciomercato.

Форвард изъявил желание вернуться в Серию А, и туринский клуб хочет воспользоваться этой возможностью, чтобы усилить атакующую линию. Руководство "бьянконери" рассматривает различные варианты трансфера и готово предложить Интеру в обмен Миралема Пьянича или Маттиа Де Шильо.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 31 матч в составе ПСЖ, где он выступает на правах аренды, забив 20 голов и совершив 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что в подписании Икарди также заинтересован мадридский Реал.

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