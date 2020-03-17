Испания

Мадридский клуб хочет приобрести аргентинца.

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди попал в сферу интересов мадридского Реала, информирует издание Mundo Deportivo.

"Сливочные" намерены укрепить линию нападения следующим летом и попытаются приобрести форварда парижан. Стоимость аргентинца оценивается в сумму около 70 миллионов евро.

Икарди присоединился к ПСЖ прошлым летом на правах аренды из Интера. В текущем сезоне 27-летний игрок провел 31 поединок в футболке "красно-синих", забив 20 голов и совершив 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что в приобретении Икарди также заинтересован Ювентус.

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