Италия

Хавбек покинул расположение туринского клуба.

Ювентус отпустил полузащитника Адриена Рабио во Францию до окончания карантина в Италии, сообщает портал Football Italia.

Поскольку борьба в Серии А не возобновится в ближайшее время из-за пандемии коронавируса, руководство "старой синьоры" не стало возражать против возвращения хавбека домой. Ранее туринский клуб отпустил таких игроков, как Криштиану Роналду, Алекс Сандро, Данило, Дуглас Коста, Гонсало Игуаин, Миралем Пьянич, Сами Хедира и Войцех Щесны.

В текущем сезоне Рабио провел 24 поединка в футболке "бьянконери".

Ранее сообщалось, что футболисты Ювентуса поддержали идею сокращения зарплат.

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