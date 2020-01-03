Италия

Полузащитнику Лацио Лукасу Лейве понадобилась операция по стабилизации сустава.

Травма, полученная полузащитником Лацио Лукасом Лейвой в матче за Суперкубок Италии против Ювентуса, потребовала оперативного вмешательства — сообщил официальный сайт "орлов".

Бразильцу пришлось стабилизировать сустав большого пальца на правой руке, который он вывихнул в столкновении с одним из соперников.

Операция прошла успешно, и скоро полузащитник будет в строю, но скорее всего пропустит матч 18-го тура Серии А против Брешии, который состоится 5 января.

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