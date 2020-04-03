Италия

Эвертон и Наполи заинтересованы в итальянском форварде.

Лацио не намерен расставаться со своим основным нападающим Чиро Иммобиле, однако серьезное предложение может заставить римлян задуматься о трансфере.

Как сообщает Tuttosport, руководство "орлов" готово рассмотреть продажу 30-летнего итальянца не менее чем за 80 миллионов евро.

Отмечается, что в Иммобиле заинтересованы Эвертон и Наполи. Также появлялась информация об интересе к форварду Милана, Интера и нескольких китайских клубов.

Ранее сообщалось, что Лацио рассчитывает на Иммобиле в будущем, поэтому готовит ему новый контракт с бонусом за голы.

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