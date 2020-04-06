Италия

Экс-президент "нерадзурри" заявил, что в конце 2020 году произойдут "странные вещи".

Бывший владелец Интера Массимо Моратти решил порассуждать касательно будущего капитана Барселоны Лионеля Месси. Итальянский бизнесмен считает, что звезда сборной Аргентины в будущем вполне может стать игроком "нерадзурри".

"Интеру стоит рассчитывать на подписание Месси. Я не думаю, что эту мечту невозможно осуществить. Контракт Месси с Барселоной завершается, и руководство, безусловно, будет пытаться сохранить его дома".

"Я не знаю, изменится ли эта ситуация, но я думаю, что мы увидим много странных вещей в конце 2020 года", — приводит слова Моратти Football Italia со ссылкой на Radio Rai.

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