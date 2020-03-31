Бельгиец покинет лондонский клуб свободным агентом.
Ян Вертонген, Getty Images
31 марта 2020, 14:01
Защитник Ян Вертонген отклонил предложение Тоттенхэма по новому контракту, сообщает Football Insider.
"Шпоры" предложили бельгийцу продлить соглашение, которое истекает этим летом, однако он ответил отказом. Таким образом, 32-летний игрок, скорее всего, покинет клуб свободным агентом.
В текущем сезоне защитник провел 26 поединков в футболке Тоттенхэма, отличившись двумя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Интер планирует заполучить Вертонгена летом.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.