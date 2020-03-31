Англия

Бельгиец покинет лондонский клуб свободным агентом.

Защитник Ян Вертонген отклонил предложение Тоттенхэма по новому контракту, сообщает Football Insider.

"Шпоры" предложили бельгийцу продлить соглашение, которое истекает этим летом, однако он ответил отказом. Таким образом, 32-летний игрок, скорее всего, покинет клуб свободным агентом.

В текущем сезоне защитник провел 26 поединков в футболке Тоттенхэма, отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Интер планирует заполучить Вертонгена летом.

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