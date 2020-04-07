Италия

Менеджер Сассуоло — о последствиях кризиса.

Главный тренер Сассуоло Роберто де Дзерби высказал свое мнение, как команды должны возобновлять сезон в условиях пандемии.

"Я хочу, чтобы чемпионат продолжился лишь с тех пор, когда будут соблюдены надлежащие условия. Мы может начать играть, не подвергая риску никого. Не стоит забывать, что в футболе есть экономические и другие интересы, это не просто спорт".

"Мы переживаем кризисный момент, и игрокам, безусловно, придется сделать шаг назад, потому что потребуются жертвы. Нам приходится сталкиваться с другими проблемами. Например, куда пойдут деньги, которые мы изымаем у игроков. Нам нужно думать о всей системе", — сказал де Дзерби Sky Italia.

Ранее итальянский специалист заявил, что его команда может в будущем повторить успех Аталанты.