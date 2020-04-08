Италия

"Россонери" готовы побороться за уругвайского полузащитника.

Лукас Торрейра снова попал в сферу интересов Милана, сообщает Sky Sports со ссылкой на итальянские источники.

"Россонери" готовы сделать предложение по уругвайскому полузащитнику в размере 35 миллионов фунтов.

В этом сезоне Торрейра провел 33 поединка в футболке Арсенала, забив два гола и сделав результативную передачу.

Напомним, что сейчас уругваец восстанавливается после перелома лодыжки.