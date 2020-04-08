"Россонери" готовы побороться за уругвайского полузащитника.
Лукас Торрейра, фото getty images
08 апреля 2020, 12:40
Лукас Торрейра снова попал в сферу интересов Милана, сообщает Sky Sports со ссылкой на итальянские источники.
"Россонери" готовы сделать предложение по уругвайскому полузащитнику в размере 35 миллионов фунтов.
В этом сезоне Торрейра провел 33 поединка в футболке Арсенала, забив два гола и сделав результативную передачу.
Напомним, что сейчас уругваец восстанавливается после перелома лодыжки.