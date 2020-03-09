Англия

Уругвайский хавбек получил травму во время матча с Портсмутом в Кубке Англии.

Полузащитник лондонского Арсенала Лукас Торрейра получил серьезную травму во время матча 1/8 финала Кубка Англии против Портсмута (0:2), из-за которой он вынуждено покинул поле уже в начале первого тайма.

Как сообщает пресс-служба "канониров", 24-летнему уругвайцу диагностировали перелом правой лодыжки. Сроки восстановления футболист еще оцениваются, но ожидается, что он пропустит от восьми до десяти недель.

Что касается других игроков Арсенала, то Шкодран Мустафи должен быть готов к предстоящему матчу против Манчестер Сити, а Седрик Суареш проведет полноценную тренировку с командой уже сегодня, 9 марта.

Сеад Колашинац, в свою очередь, должен вернуться к тренировкам в конце этого месяца, однако дела Калума Чеймберса обстоят куда более серьезно. Англичанин успешно перенес операцию после разрыва передней крестообразной связки, а период его реабилитации составит от шести до десяти месяцев.

Ранее сообщалось, что защитник Арсенала Киран Тирни полностью восстановился от травмы плеча и начал тренировки в общей группе.

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