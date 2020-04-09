Италия

Миланский клуб хочет подписать нидерландского хавбека.

Полузащитник Ливерпуля Жоржиньо Вейналдум попал в сферу интересов Интера, сообщает портал Tuttomercato.

"Нерадзурри" планируют укрепить среднюю линию в летнее трансферное окно и хотят подписать нидерландского хавбека. Миланский клуб готов заплатить за игрока мерсисайдцев 30 млн евро.

Действующий контракт Вейналдума с Ливерпулем рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне 29-летний полузащитник провел 38 поединков в футболке "красных", отличившись пятью голами.

Ранее сообщалось, что Интер также хочет подписать нападающего Наполи Дриса Мертенса.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.