Миланский клуб хочет подписать нидерландского хавбека.
Жоржиньо Вейналдум, Getty Images
09 апреля 2020, 19:57
Полузащитник Ливерпуля Жоржиньо Вейналдум попал в сферу интересов Интера, сообщает портал Tuttomercato.
"Нерадзурри" планируют укрепить среднюю линию в летнее трансферное окно и хотят подписать нидерландского хавбека. Миланский клуб готов заплатить за игрока мерсисайдцев 30 млн евро.
Действующий контракт Вейналдума с Ливерпулем рассчитан до июня 2021 года.
В текущем сезоне 29-летний полузащитник провел 38 поединков в футболке "красных", отличившись пятью голами.
Ранее сообщалось, что Интер также хочет подписать нападающего Наполи Дриса Мертенса.
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