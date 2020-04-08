Италия

Уругвайский центрбек не может адаптироваться к схеме игры Антонио Конте.

Центральный защитник Интера Диего Годин планирует покинуть стан "нерадзурри" в летнее трансферное окно, поскольку не может окончательно адаптироваться к схеме игры команды под руководством Антонио Конте. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, у 34-летнего уругвайца сложились отличные отношения со специалистом, который возглавил Интер в мае 2019 года, однако футбол в три центральных защитника вызывает некие трудности для Година, который большую часть своей карьеры играл при формации с двумя центрбеками.

Опытному уругвайцу тяжело подстроиться под требования Конте, поэтому Интер может рассмотреть вариант с его продажей предстоящим летом. Вдобавок, миланский клуб может сэкономить на большой зарплате Година, которая составляет 5 миллионов евро в год + бонусы.

Нынешний контракт Диего Година с Интером рассчитан до 2022 года, однако никаких предложений по игроку обороны пока не поступало. "Нерадзурри", в свою очередь, уже рассматривают в качестве замены уругвайцу 20-летнего Мараша Кумбуллу, ныне защищающего цвета Вероны.

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