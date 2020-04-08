Гранды итальянского футбола сообщили игрокам, которые покинули Италию на время карантина, о необходимости возвращения.
Янг и Рэмси, getty images
08 апреля 2020, 11:25
Ювентус и Интер ждут скорого возвращения своих легионеров, которые уехали в родные страны на время карантина, сообщает Gazzetta dello Sport.
Игроки, которые прибудут в Италию, будут вынуждены оставаться в изоляции еще две недели.
Источник уверяет, что Кристиан Эриксен и Эшли Янг уже находятся в Милане, а остальные игроки Интера прибудут в Италию 13 апреля.
Напомним, что тренировочные занятия у клубов Серии А могут возобновиться 4 мая.