Италия

Гранды итальянского футбола сообщили игрокам, которые покинули Италию на время карантина, о необходимости возвращения.

Ювентус и Интер ждут скорого возвращения своих легионеров, которые уехали в родные страны на время карантина, сообщает Gazzetta dello Sport.

Игроки, которые прибудут в Италию, будут вынуждены оставаться в изоляции еще две недели.

Источник уверяет, что Кристиан Эриксен и Эшли Янг уже находятся в Милане, а остальные игроки Интера прибудут в Италию 13 апреля.

Напомним, что тренировочные занятия у клубов Серии А могут возобновиться 4 мая.