Римляне хотят подписать форварда Эвертона.
Мойзе Кин, Getty Images
09 апреля 2020, 21:28
Нападающий Эвертона Мойзе Кин попал в сферу интересов Ромы, сообщает издание A Bola.
Римляне планируют укрепить линию нападения летом и попытаются подписать итальянского форварда. Стоимость молодого игрока оценивается в сумму около 28 млн евро.
Руководство "волков" надеется, что хорошие отношения Кина с Николо Дзаньоло, помогут им убедить футболиста в переходе.
В текущем сезоне Кин провел 26 поединков в футболке "ирисок", отличившись одним голом и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Рома также намерена побороться за нападающего Челси Педро.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.