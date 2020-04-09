Италия

Римляне хотят подписать форварда Эвертона.

Нападающий Эвертона Мойзе Кин попал в сферу интересов Ромы, сообщает издание A Bola.

Римляне планируют укрепить линию нападения летом и попытаются подписать итальянского форварда. Стоимость молодого игрока оценивается в сумму около 28 млн евро.

Руководство "волков" надеется, что хорошие отношения Кина с Николо Дзаньоло, помогут им убедить футболиста в переходе.

В текущем сезоне Кин провел 26 поединков в футболке "ирисок", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Рома также намерена побороться за нападающего Челси Педро.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.