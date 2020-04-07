Италия

Римские клубы заинтересованы в подписании форварда Челси.

Нападающий Челси Педро попал в сферу интересов Лацио и Ромы, сообщает издание Gazzetta Dello Sport.

Контракт испанского форварда с Челси подходит к концу, и римские клубы попытаются подписать его летом на правах свободного агента.

В подписании 32-летнего игрока также заинтересован катарский Аль-Садд, который тренирует его бывший одноклубник Хави.

В текущем сезоне Педро провел 18 поединков в футболке "синих", отличившись двумя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Рома также хочет подписать полузащитника Боруссии Д Марио Гетце.

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