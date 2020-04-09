Римляне хотят сохранить армянского полузащитника.
Генрих Мхитарян, Getty Images
09 апреля 2020, 22:10
Рома намерена удержать полузащитника Генриха Мхитаряна и попытается продлить арендное соглашение с Арсеналом, сообщает портал Calciomercato.
Римляне вели переговоры с "канонирами" о выкупе хавбека, однако не готовы платить за него 25 млн евро. Теперь руководство "волков" планирует продлить аренду армянина еще на один сезон.
Действующий контракт Мхитаряна с Арсеналом истекает летом 2021-го.
В текущем сезоне 31-летний игрок провел 20 поединков в футболке "джаллоросси", отличившись шестью голами и четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что Рома также хочет подписать трех игроков Шахтера.
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