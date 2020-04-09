Италия

Римляне хотят сохранить армянского полузащитника.

Рома намерена удержать полузащитника Генриха Мхитаряна и попытается продлить арендное соглашение с Арсеналом, сообщает портал Calciomercato.

Римляне вели переговоры с "канонирами" о выкупе хавбека, однако не готовы платить за него 25 млн евро. Теперь руководство "волков" планирует продлить аренду армянина еще на один сезон.

Действующий контракт Мхитаряна с Арсеналом истекает летом 2021-го.

В текущем сезоне 31-летний игрок провел 20 поединков в футболке "джаллоросси", отличившись шестью голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Рома также хочет подписать трех игроков Шахтера.

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