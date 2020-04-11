Италия

Атакующий полузащитник Лануса Педро Де Ла Вега может летом оказаться в Серии А.

Аталанта подыскала возможную замену Йосипу Иличичу в аргентинском Ланусе — сообщает Football Italia.

19-летний игрок молодежной (U-20) сборной Аргентины (12 матчей, 0 голов) Педро Де Ла Вега дебютировал в первой команде Лануса в нынешнем сезоне и в 17-ти матчах чемпионата отметился четырьмя голами.

Педро предпочитает действовать на позиции правого вингера, но может сыграть и на противоположном фланге.

Ориентировочная стоимость аргентинца, имеющего также испанский паспорт, что позволяет зарегистрировать его как игрока из ЕС, составляет порядка 10 миллионов евро.

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