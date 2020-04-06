Италия

Сумма сделки составит 15 миллионов евро.

Полузащитник Челси Марио Пашалич, выступающий на правах аренды за Аталанту, с большой долей вероятности перейдет в бергамский клуб на полноценной основе.

Как сообщает Football Italia, руководство Аталанты намерено активировать пункт выкупа 25-летнего хорвата в размере 15 миллионов евро, который прописан в контракте футболиста.

В стане бергамасков уверены, что нынешняя стоимость Пашалича составляет порядка 30 миллионов евро, поэтому его выкуп считается в итальянском клубе весьма выгодной сделкой.

Ранее сообщалось, что Аталанта отказалась отпускать Руслана Малиновского в Фиорентину менее чем за 25 миллионов евро.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.