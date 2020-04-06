Сумма сделки составит 15 миллионов евро.
Марио Пашалич, Getty Images
06 апреля 2020, 10:59
Полузащитник Челси Марио Пашалич, выступающий на правах аренды за Аталанту, с большой долей вероятности перейдет в бергамский клуб на полноценной основе.
Как сообщает Football Italia, руководство Аталанты намерено активировать пункт выкупа 25-летнего хорвата в размере 15 миллионов евро, который прописан в контракте футболиста.
В стане бергамасков уверены, что нынешняя стоимость Пашалича составляет порядка 30 миллионов евро, поэтому его выкуп считается в итальянском клубе весьма выгодной сделкой.
Ранее сообщалось, что Аталанта отказалась отпускать Руслана Малиновского в Фиорентину менее чем за 25 миллионов евро.
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