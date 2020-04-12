Италия

Потенциальному покупателю придется выложить приличную сумму за игрока бергамасков.

Йосип Иличич демонстрирует отличную игру в этом сезоне и может привлечь внимание других клубов.

Как сообщает Calciomercato, клубу, который желает заполучить словенца, придется выложить 30-35 миллионов евро.

В этом сезоне Йосип Иличич провел 29 поединков, в которых отметился 21 голом и девятью результативными передачами.

Напомним, что бергамаски уже определились с игроком, который может заменить словенца в случае ухода.